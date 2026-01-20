Testi Pozitif Çıkan Ezgi Eyüboğlu'ndan Evinden Çıktığı İddia Edilen Maddelerle İlgili İlk Açıklama

Kullanıcının 'O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?' yorumunun altına cevap bırakan Ezgi Eyüboğlu, konuyla ilgili ilk açıklamasında bulundu.

Evinden bir şey çıkmadığını söyleyen Ezgi Eyüboğlu, 'daha çok ilgi çeksin diye benim evimden çıkmış gibi yansıttılar' dedi ve fotoğraflarının ön planda kullanıldığını dile getirdi.

'Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence' ifadelerini kullandı.