Testi Pozitif Çıkan Ezgi Eyüboğlu'ndan Evinden Çıktığı İddia Edilen Maddelerle İlgili İlk Açıklama

Testi Pozitif Çıkan Ezgi Eyüboğlu'ndan Evinden Çıktığı İddia Edilen Maddelerle İlgili İlk Açıklama

Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.01.2026 - 20:47

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda testi pozitif çıkan isimlerden biri Ezgi Eyüboğlu'ydu. Eyüboğlu bir kullanıcının 'O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?' yorumuna sert bir cevap verdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda birçok sürpriz ünlünün adı geçti.

Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ydu. Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, İrem Sak, Senna Yıldız'la beraber gözaltına alınan ve idrar, saç, kan örneği veren Ezgi Eyüboğlu adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 

Birkaç gün sonra belli olan test sonuçlarında Ezgi Eyüboğlu'nun testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında isimlerin evlerinden çıkan madde ve eşyalar ise epey şaşırtmıştı. 

Birçok haber sitesinde madde ve eşyaların Ezgi Eyüboğlu'nun evinden çıkmış gibi yansıtılan haberler bulunuyordu.

Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde TikTok videosunun altına bu konuyla ilgili gelen yoruma sert bir cevap verdi.

Kullanıcının 'O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?' yorumunun altına cevap bırakan Ezgi Eyüboğlu, konuyla ilgili ilk açıklamasında bulundu. 

Evinden bir şey çıkmadığını söyleyen Ezgi Eyüboğlu, 'daha çok ilgi çeksin diye benim evimden çıkmış gibi yansıttılar' dedi ve fotoğraflarının ön planda kullanıldığını dile getirdi. 

'Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence' ifadelerini kullandı.

