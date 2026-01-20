Testi Pozitif Çıkan Ezgi Eyüboğlu'ndan Evinden Çıktığı İddia Edilen Maddelerle İlgili İlk Açıklama
Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda testi pozitif çıkan isimlerden biri Ezgi Eyüboğlu'ydu. Eyüboğlu bir kullanıcının 'O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?' yorumuna sert bir cevap verdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda birçok sürpriz ünlünün adı geçti.
Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde TikTok videosunun altına bu konuyla ilgili gelen yoruma sert bir cevap verdi.
