30 Yaşındaki Yasmin Erbil’in Kendi "Kızı" Olduğuna İnanan 27 Yaşındaki Gülseren Erbil Alay Konusu Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.01.2026 - 15:02

Mehmet Ali Erbil'in 6. eşi Gülseren Ceylan Erbil'in kendisinden 3 yaş büyük Yasmin Erbile'le ilgili açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Gülseren Erbil ile Mehmet Ali Erbil arasındaki yaş farkı, daha en başından itibaren magazin gündeminin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

27 yaşındaki Gülseren Erbil için bu evlilik, Mehmet Ali Erbil’in altıncı nikah masası deneyimi olarak kayıtlara geçti.

Yıllardır çapkınlıkları, bel altı esprileri, toksik ilişkileri ve “Ben buyum” tavrıyla tanıdığımız Mehmet Ali Erbil’in bu kez daha sakin bir dönemine denk gelen evlilik, yine de soru işaretleriyle karşılandı. Görkemli düğünleri, yaş farkına rağmen verilen “mutluyuz” pozları ve magazin dünyasının alışık olduğu Erbil manşetleri derken, bu evlilik daha ilk günden mercek altına alındı.

Evliliğin ardından dikkat çeken bir diğer detay ise Gülseren Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in 30 yaşındaki kızı Yasmin Erbil ile kurduğu yakın ilişki oldu.

İkili kısa sürede etle tırnak gibi oldu! TikTok ve Instagram’da peş peşe paylaşılan videolar, birlikte geçirilen vakitler ve samimi pozlar sosyal medyaya büyük sürpriz oldu. 

Başlarda babasının bu evliliği yapmasına karşı olan ve bu konuda da net konuşan Yasmin Erbil'in Gülseren Ceylan Erbil'le bir anda abla kardeş gibi takılmaya başması ilgi çekmişti. Hatta en son beraber araba kazası yapmış, bu duruma çok gülmüşlerdi. 

Tüm yaşananlar yeterince komikken, asıl kahkaha Gülseren Erbil’in Yasmin Erbil hakkında yaptığı o açıklamayla koptu. 

27 yaşındaki Gülseren’in, kendisinden 3 yaş büyük olan 30 yaşındaki Yasmin için “Benim kızım var” ifadesini kullanması sosyal medyada büyük alay konusu haline geldi. 

Çocuk sahibi olmak istemediğini, 'Ben de anne olmak istemem. Benim kızım var, Yasmin. Yasminciğim ile iyiyiz.' sözleriyle belirten Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 3 yaş büyük kızı Yasmin'i kızı ilan etti!

Buyurun, beyin yakan bu açıklamaya gelen tepkileri beraber görelim!😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Reklam
