30 Yaşındaki Yasmin Erbil’in Kendi "Kızı" Olduğuna İnanan 27 Yaşındaki Gülseren Erbil Alay Konusu Oldu
Mehmet Ali Erbil'in 6. eşi Gülseren Ceylan Erbil'in kendisinden 3 yaş büyük Yasmin Erbile'le ilgili açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Gülseren Erbil ile Mehmet Ali Erbil arasındaki yaş farkı, daha en başından itibaren magazin gündeminin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.
Evliliğin ardından dikkat çeken bir diğer detay ise Gülseren Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in 30 yaşındaki kızı Yasmin Erbil ile kurduğu yakın ilişki oldu.
Buyurun, beyin yakan bu açıklamaya gelen tepkileri beraber görelim!😂
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
