30 Yaşındaki Yasmin Erbil’in Kendi "Kızı" Olduğuna İnanan 27 Yaşındaki Gülseren Erbil Alay Konusu Oldu

İkili kısa sürede etle tırnak gibi oldu! TikTok ve Instagram’da peş peşe paylaşılan videolar, birlikte geçirilen vakitler ve samimi pozlar sosyal medyaya büyük sürpriz oldu.

Başlarda babasının bu evliliği yapmasına karşı olan ve bu konuda da net konuşan Yasmin Erbil'in Gülseren Ceylan Erbil'le bir anda abla kardeş gibi takılmaya başması ilgi çekmişti. Hatta en son beraber araba kazası yapmış, bu duruma çok gülmüşlerdi.

Tüm yaşananlar yeterince komikken, asıl kahkaha Gülseren Erbil’in Yasmin Erbil hakkında yaptığı o açıklamayla koptu.

27 yaşındaki Gülseren’in, kendisinden 3 yaş büyük olan 30 yaşındaki Yasmin için “Benim kızım var” ifadesini kullanması sosyal medyada büyük alay konusu haline geldi.

Çocuk sahibi olmak istemediğini, 'Ben de anne olmak istemem. Benim kızım var, Yasmin. Yasminciğim ile iyiyiz.' sözleriyle belirten Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 3 yaş büyük kızı Yasmin'i kızı ilan etti!