Kısmetse Olur Cansel Ayanaoğlu, Pespembe Lüks Arabasını Rekor Fiyatla Satışa Çıkardı!

Kısmetse Olur Cansel Ayanaoğlu, Pespembe Lüks Arabasını Rekor Fiyatla Satışa Çıkardı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
22.01.2026 - 13:51

Bir döneme “aşko kuşko” replikleriyle damga vuran Cansel Ayanaoğlu, bu kez pespembe lüks aracıyla gündemde. Kısmetse Olur sonrası sosyal medyada fenomenliğe uzanan yolculuğunda abartılı paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Cansel, lüks aracını uçuk bir fiyatla satışa çıkardı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Cansel Ayanaoğlu, izleyicinin hafızasına Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nün ilk sezonunda kazındı.

Estetikleri, “aşko kuşko” dili, tiki tavırları ve kendine has çıkışlarıyla kısa sürede yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. ,

Kimi izleyici onu eğlenceli buldu, kimi ise “fazla” dedi ama Cansel, bir şekilde dikkatleri üzerine topladı. 'Salak mısın? Burnum estetik benim' çıkışı ise silinmemek üzere hafızalara kazındı.

Cansel, yarışmanın ardından ekranlardan sosyal medyaya hızlı bir transfer yaptı.

Instagram ve TikTok paylaşımlarıyla ciddi bir takipçi kitlesi edinen Cansel, abartılı kombinleri, filtreli videoları ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

Bir dönem müzik dünyasına da göz kırpan Cansel’in çıkardığı şarkı sosyal medyada çok konuşulmuş, klibindeki Dilan Polat detayları günlerce manşetlerde kalmasına vesile olmuştu.

Gelelim asıl olaya… Cansel Ayanaoğlu, geçtiğimiz saatlerde pespembe rengiyle dikkat çeken lüks aracını iddialı bir fiyatla satışa çıkardı.

İlanda; gece paketi, Burmester ses sistemi, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi, AMG iç tasarım ve yetkili servis bakımları gibi detaylar özellikle vurgulanmış. Yani Cansel sadece araba değil, bir konsept sattığını belirtmiş aslında... 

Fiyatı derseniz, fiyatı epey uçuk. Kısmetse Olur Cansel'in şeker pembesi aracı 4 milyon 800 TL'den satışa sunulmuş durumda!

twitter.com

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
