Kısmetse Olur Cansel Ayanaoğlu, Pespembe Lüks Arabasını Rekor Fiyatla Satışa Çıkardı!
Bir döneme “aşko kuşko” replikleriyle damga vuran Cansel Ayanaoğlu, bu kez pespembe lüks aracıyla gündemde. Kısmetse Olur sonrası sosyal medyada fenomenliğe uzanan yolculuğunda abartılı paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Cansel, lüks aracını uçuk bir fiyatla satışa çıkardı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Cansel Ayanaoğlu, izleyicinin hafızasına Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nün ilk sezonunda kazındı.
Cansel, yarışmanın ardından ekranlardan sosyal medyaya hızlı bir transfer yaptı.
Gelelim asıl olaya… Cansel Ayanaoğlu, geçtiğimiz saatlerde pespembe rengiyle dikkat çeken lüks aracını iddialı bir fiyatla satışa çıkardı.
