Oturduğu Yerde Dans Etmeye Başlayan Merve Boluğur'un Kız Neşesi Timeline'ı Keyiflendirdi!
Ünlüler dünyasının nadide isimlerinden biri olan Merve Boluğur, kameraları fark edince başladığı dansla gündeme oturdu. Boluğur'un kız neşesi timeline'ı keyiflendirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merve Boluğur, hepimizin hayatına Acemi Cadı ile girdi ve kısa sürede ekranların en dikkat çeken, en “bakınca durup bir daha baktıran” kadınlarından biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle buram buram gösterdiği "kız neşesi" ve aynı zamanda içe dönük melankolik havası karakterinde bir zıtlık yaratıyor, biz de o zıtlığı seviyoruz zaten.
Kameraların kendisini çektiği an dans etmeye ve gülücükler saçmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın