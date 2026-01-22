Oturduğu Yerde Dans Etmeye Başlayan Merve Boluğur'un Kız Neşesi Timeline'ı Keyiflendirdi!

Bir dönem güzelliği, havası ve enerjisiyle Türkiye’nin en göz alıcı isimleri arasında gösterildi; adeta “it girl” tanımının karşılığıydı. Ancak Murat Dalkılıç ile olan evliliğinin bitmesinin ardından Merve’nin hayatı da, kariyeri de sanki bir türlü rayına oturamadı. Aşkta olmadı, işte olmadı; o da yavaş yavaş kabuğuna çekildi.

Son yıllarda Merve Boluğur’u daha çok sosyal medya paylaşımlarından takip ediyoruz. Ruh hali bir gün bambaşka, ertesi gün apayrı; imaj desen sürekli değişiyor. Bir bakıyoruz çok neşeli, bir bakıyoruz melankolik… Tam bu yüzden de ona bakanlarda hafif bir Yıldız Tilbe vibe’ı uyandırıyor: biraz deli dolu, biraz kırılgan, biraz da “ne yaşadıysa içinde yaşamış” hali.

Evet, belki bir türlü “olmadı”, belki hayat ona istediği yerden gülmedi ama Merve Boluğur hala bizim sevdiğimiz, merakla izlediğimiz, her hareketiyle konuşulan o eski yıldız parıltısını saklıyor elbette! E haliyle, attığı her adım da olay oluyor.