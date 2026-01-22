onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oturduğu Yerde Dans Etmeye Başlayan Merve Boluğur'un Kız Neşesi Timeline'ı Keyiflendirdi!

Oturduğu Yerde Dans Etmeye Başlayan Merve Boluğur'un Kız Neşesi Timeline'ı Keyiflendirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.01.2026 - 13:16

Ünlüler dünyasının nadide isimlerinden biri olan Merve Boluğur, kameraları fark edince başladığı dansla gündeme oturdu. Boluğur'un kız neşesi timeline'ı keyiflendirdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merve Boluğur, hepimizin hayatına Acemi Cadı ile girdi ve kısa sürede ekranların en dikkat çeken, en “bakınca durup bir daha baktıran” kadınlarından biri haline geldi.

Merve Boluğur, hepimizin hayatına Acemi Cadı ile girdi ve kısa sürede ekranların en dikkat çeken, en “bakınca durup bir daha baktıran” kadınlarından biri haline geldi.

Bir dönem güzelliği, havası ve enerjisiyle Türkiye’nin en göz alıcı isimleri arasında gösterildi; adeta “it girl” tanımının karşılığıydı. Ancak Murat Dalkılıç ile olan evliliğinin bitmesinin ardından Merve’nin hayatı da, kariyeri de sanki bir türlü rayına oturamadı. Aşkta olmadı, işte olmadı; o da yavaş yavaş kabuğuna çekildi. 

Son yıllarda Merve Boluğur’u daha çok sosyal medya paylaşımlarından takip ediyoruz. Ruh hali bir gün bambaşka, ertesi gün apayrı; imaj desen sürekli değişiyor. Bir bakıyoruz çok neşeli, bir bakıyoruz melankolik… Tam bu yüzden de ona bakanlarda hafif bir Yıldız Tilbe vibe’ı uyandırıyor: biraz deli dolu, biraz kırılgan, biraz da “ne yaşadıysa içinde yaşamış” hali. 

Evet, belki bir türlü “olmadı”, belki hayat ona istediği yerden gülmedi ama Merve Boluğur hala bizim sevdiğimiz, merakla izlediğimiz, her hareketiyle konuşulan o eski yıldız parıltısını saklıyor elbette! E haliyle, attığı her adım da olay oluyor.

Özellikle buram buram gösterdiği "kız neşesi" ve aynı zamanda içe dönük melankolik havası karakterinde bir zıtlık yaratıyor, biz de o zıtlığı seviyoruz zaten.

Özellikle buram buram gösterdiği "kız neşesi" ve aynı zamanda içe dönük melankolik havası karakterinde bir zıtlık yaratıyor, biz de o zıtlığı seviyoruz zaten.

Bazen aylarca hiç ortalarda görünmüyor, bazen günlerce çok da konuşulmayacak, tamamen kendi halinde adımlar atıyor. Ama ne olursa olsun, bir noktada mutlaka yeniden gündemin göbeğine oturmayı başarıyor.

Kendisi bu sefer de dün sosyal medyaya düşen görüntüleriyle gündemde. Geçtiğimiz gün bir restoranda otururken kameralara yakalanan Merve Boluğur, her zamanki gibi modundaydı.

Kameraların kendisini çektiği an dans etmeye ve gülücükler saçmaya başladı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın