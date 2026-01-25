Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın Fazla Yakın Kadrajdan Çekilmiş Aşk Pozu Dillere Fena Düştü!
Sabancılar arasında ilişkisi en düzenli giden Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'le yeni aşk pozu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
İkilinin fazla yakın kadrajdan çekilmiş pozu Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ikonik pozuna benzetildi...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, son dönemin en favori çiftlerinden!
Bir süredir sesi soluğu çıkmayan çiftimizin bugün gündemde olmasının sebebi ise yeni tatillerinden gelen fotoğraflar!
Kareyi şöyle bırakalım ve aklınıza ne geldiğini soralım!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
