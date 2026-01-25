Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın Fazla Yakın Kadrajdan Çekilmiş Aşk Pozu Dillere Fena Düştü!

Faruk Sabancı'nın adı 2024 yılının başlarında ünlü oyuncu Esra Bilgiç'le anılmaya başlamıştı.

En son Atatürk ve Zamanın Kapıları filmlerinde, ondan önce de Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde izlediğimiz güzel oyuncu Esra Bilgiç duru güzelliğiyle ve hanımefendiliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

Ailenin DJ'i Faruk Sabancı ise Sabancılar arasında hareketli hayatına rağmen daha sessiz ve sakin, gözden uzak olan aile üyesi olarak tanınıyordu.

İkilinin oldukça düzenli, aşk dolu giden aşkı hepimizi şaşırttı. Yaşadıkları ilişkiyi saklamayan, sık sık olmasa da ara sıra aşk pozlarını paylaşan ikilinin keyfi şimdiye dek gayet yerinde, evliliğin de yakın olduğu düşünülüyor.