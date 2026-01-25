onedio
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın Fazla Yakın Kadrajdan Çekilmiş Aşk Pozu Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.01.2026 - 23:31

Sabancılar arasında ilişkisi en düzenli giden Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'le yeni aşk pozu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

İkilinin fazla yakın kadrajdan çekilmiş pozu Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ikonik pozuna benzetildi...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, son dönemin en favori çiftlerinden!

Faruk Sabancı'nın adı 2024 yılının başlarında ünlü oyuncu Esra Bilgiç'le anılmaya başlamıştı. 

En son Atatürk ve Zamanın Kapıları filmlerinde, ondan önce de Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde izlediğimiz güzel oyuncu Esra Bilgiç duru güzelliğiyle ve hanımefendiliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. 

Ailenin DJ'i Faruk Sabancı ise Sabancılar arasında hareketli hayatına rağmen daha sessiz ve sakin, gözden uzak olan aile üyesi olarak tanınıyordu. 

İkilinin oldukça düzenli, aşk dolu giden aşkı hepimizi şaşırttı. Yaşadıkları ilişkiyi saklamayan, sık sık olmasa da ara sıra aşk pozlarını paylaşan ikilinin keyfi şimdiye dek gayet yerinde, evliliğin de yakın olduğu düşünülüyor.

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan çiftimizin bugün gündemde olmasının sebebi ise yeni tatillerinden gelen fotoğraflar!

Artık trend oldu biliyorsunuz, biri bir tatile çıktı mı veya bütün bir ayı toparlamak istedi mi çözümü 'dump' yapmakta buluyor. 

Esra Bilgiç de biricik sevgilisi Faruk Sabancı'yla çıktığı İsviçre tatilinden bir dump bıraktı.

Bembeyaz karların önünde, her bir pozunda harika duran Esra Bilgiç'in asıl dikkat çeken pozu ise bir aşk karesi oldu.

Kareyi şöyle bırakalım ve aklınıza ne geldiğini soralım!

Biz söyleyelim, herkesin aklına Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ikonik 'Evleniyoruz' pozu geldi tabii ki!

E haliyle, Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın fazla yakın kadrajdan çekilmiş tutkulu aşk pozu sosyal medya kullanıcılarının diline bir güzel düştü...

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
