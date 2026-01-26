İbrahim Tatlıses'in Korumasından Görüntü Alan Muhabirlere Sert ve Panik Çıkış!
Uzun yıllardır en tartışmalı isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses, bir restorana girerken görüntülendi. İbrahim Tatlıses'in korumalarının görüntü alan muhabire çıkışı gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Arabeskten popüler kültüre uzanan etkisiyle İbrahim Tatlıses, yıllardır dinmeyen fırtınalarla dolu hayatıyla gündeme oturuyor.
Kendisini en son 31 Aralık gecesi Asena hadisesiyle konuşmuştuk, belki hatırlarsınız.
İbrahim Tatlıses, bu sefer de tekerlekli sandalye görüntüsüyle gündeme oturdu.
