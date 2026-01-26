onedio
İbrahim Tatlıses'in Korumasından Görüntü Alan Muhabirlere Sert ve Panik Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.01.2026 - 08:58

Uzun yıllardır en tartışmalı isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses, bir restorana girerken görüntülendi. İbrahim Tatlıses'in korumalarının görüntü alan muhabire çıkışı gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabeskten popüler kültüre uzanan etkisiyle İbrahim Tatlıses, yıllardır dinmeyen fırtınalarla dolu hayatıyla gündeme oturuyor.

Sağlık sorunları, aile içi krizleri, sert çıkışları ve zaman zaman tansiyonu yükselten açıklamalarıyla her dönemde konuşulan usta isim, olaysız bir gün geçirmiyor. 

Yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ve senelerdir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlı'yla sürekli bir tartışma içinde olan Tatlıses, öyle ya da böyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Kendisini en son 31 Aralık gecesi Asena hadisesiyle konuşmuştuk, belki hatırlarsınız.

Her sene olduğu gibi 2025'i de kapatırken İbo Show koltuğunda oturan İbrahim Tatlıses, eski büyük aşkı, sahnelere geri dönen Asena'yla 22 yıllık küslüğünü canlı yayında bitirmişti. 

O geceye damgasını vuran anlar sosyal medyayı etkisi altına almış, ikilinin seneler önceki çalkantılı ve korkunç aşkının detaylarının hatırlanmasına vesile olmuştu. a

"Aşkı" merak edenler varsa detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İbrahim Tatlıses, bu sefer de tekerlekli sandalye görüntüsüyle gündeme oturdu.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
