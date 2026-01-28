onedio
Güllü’nün Oğlu Tuğberk’in Yasaklı Madde Testinin Sonucu Çıktı

Güllü'nün Oğlu Tuğberk'in Yasaklı Madde Testinin Sonucu Çıktı

28.01.2026 - 10:02

Şüpheli ölümüyle gündemdeki yerini koruyan şarkıcı Güllü’nün ailesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkında ortaya atılan yasaklı madde iddialarına test yaptırarak yanıt verdi. Gülter, sonuçların negatif çıktığını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. 

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, aileyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, aileyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, son günlerde hakkında ortaya atılan “yasaklı madde kullanımı” iddialarına test yaptırarak yanıt verdi.

Gülter, yaptırdığı testin sonucunun negatif çıktığını sosyal medya hesabından paylaştı. Avukatı aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, aileye yönelik yapılan ihbarların tamamen asılsız olduğu ve yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Yetkililerce yürütülen incelemelerde de iddiaları destekleyen bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, hem Tuğberk Yağız Gülter’e uygulanan testlerin hem de evde yapılan kontrollerin temiz çıktığı vurgulanırken, yaşanan sürecin aileyi yıpratmaya yönelik bir karalama kampanyası olduğu savunuldu.

Açıklamada, hem Tuğberk Yağız Gülter'e uygulanan testlerin hem de evde yapılan kontrollerin temiz çıktığı vurgulanırken, yaşanan sürecin aileyi yıpratmaya yönelik bir karalama kampanyası olduğu savunuldu.

Ailenin, bu iddiaları ortaya atan kişilerle ilgili hukuki girişim başlattığı da öğrenildi.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü şekilde yürütülmeye devam ediyor.

