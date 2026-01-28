Güllü’nün Oğlu Tuğberk’in Yasaklı Madde Testinin Sonucu Çıktı
Şüpheli ölümüyle gündemdeki yerini koruyan şarkıcı Güllü’nün ailesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkında ortaya atılan yasaklı madde iddialarına test yaptırarak yanıt verdi. Gülter, sonuçların negatif çıktığını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.
Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, aileyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Açıklamada, hem Tuğberk Yağız Gülter’e uygulanan testlerin hem de evde yapılan kontrollerin temiz çıktığı vurgulanırken, yaşanan sürecin aileyi yıpratmaya yönelik bir karalama kampanyası olduğu savunuldu.
