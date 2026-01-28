onedio
Demet Akalın Kavgalı Olduğu Blok3'e Destek Veren Murat Boz'a Resti Çekti!

Gülistan Başköy
28.01.2026 - 08:56

Demet Akalın'ın Spotify’daki manipülasyon ve bot basma iddiaları nedeniyle gerilim yaşadığı rapçi Blok3'ün 'Kusura Bakma' başta olmak üzere birçok şarkısı aniden Spotify'dan kaldırılmıştı. Son olarak Murat Boz verdiği röportajda rapçilerin ne kadar çalıştığına şahit olduğunu dile getirerek Blok3'e tam destek verdi. Bunu duyan Akalın, Boz'a hamlesiyle dikkat çekti.

Kaynak: Gece Muhabiri

Son dönemin en popüler rapçilerinden Blok3'ün başta "Kusura Bakma" olmak üzere birçok şarkısının Spotify'dan kaldırılması gündem yaratmıştı.

Durumu fark eden Blok3, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 'Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mail'imi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum araştırdığım kadarıyla. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak!' sözleriyle öfkesini dile getirdi.

Geçtiğimiz saatlerde de bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Boz konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

