Demet Akalın Kavgalı Olduğu Blok3'e Destek Veren Murat Boz'a Resti Çekti!
Demet Akalın'ın Spotify’daki manipülasyon ve bot basma iddiaları nedeniyle gerilim yaşadığı rapçi Blok3'ün 'Kusura Bakma' başta olmak üzere birçok şarkısı aniden Spotify'dan kaldırılmıştı. Son olarak Murat Boz verdiği röportajda rapçilerin ne kadar çalıştığına şahit olduğunu dile getirerek Blok3'e tam destek verdi. Bunu duyan Akalın, Boz'a hamlesiyle dikkat çekti.
Buyrun birlikte bakalım 👇
Kaynak: Gece Muhabiri
Son dönemin en popüler rapçilerinden Blok3'ün başta "Kusura Bakma" olmak üzere birçok şarkısının Spotify'dan kaldırılması gündem yaratmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde de bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Boz konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu:
