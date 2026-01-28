Demet Akalın Kavgalı Olduğu Blok3'e Destek Veren Murat Boz'a Resti Çekti!

Durumu fark eden Blok3, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 'Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mail'imi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum araştırdığım kadarıyla. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak!' sözleriyle öfkesini dile getirdi.