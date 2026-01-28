Ünlü Arabesk Sanatçısı Hakan Taşıyan Kalp Krizi Geçirdi!
Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Taşıyan’dan sevenlerini korkutan haber geldi. Ünlü sanatçı kalp krizi geçirerek Ankara’da hastaneye kaldırıldı. Daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçirmiş olması, tedavi sürecini daha da hassas hale getirdi. Doktorların, Taşıyan’a anjiyo yapılıp yapılmaması konusunda kararsız kaldığı ve bu nedenle kurul toplandığı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaynak: TGRT Haber
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan’dan üzücü haber geldi.
