Ünlü Arabesk Sanatçısı Hakan Taşıyan Kalp Krizi Geçirdi!

Ünlü Arabesk Sanatçısı Hakan Taşıyan Kalp Krizi Geçirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.01.2026 - 09:24

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Taşıyan’dan sevenlerini korkutan haber geldi. Ünlü sanatçı kalp krizi geçirerek Ankara’da hastaneye kaldırıldı. Daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçirmiş olması, tedavi sürecini daha da hassas hale getirdi. Doktorların, Taşıyan’a anjiyo yapılıp yapılmaması konusunda kararsız kaldığı ve bu nedenle kurul toplandığı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: TGRT Haber

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan'dan üzücü haber geldi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan’dan üzücü haber geldi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği ve apar topar Ankara’da hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Daha önce karaciğer ve böbrek nakli geçiren Taşıyan’ın mevcut sağlık geçmişi, doktorları zor bir kararın eşiğine getirdi. Edinilen bilgilere göre, sanatçıya anjiyo yapılıp yapılmaması konusunda tereddüt yaşandı ve bu nedenle doktorlar kurulu toplandı. Tedavi sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
