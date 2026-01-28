Ünlü Arabesk Sanatçısı Hakan Taşıyan Kalp Krizi Geçirdi!

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği ve apar topar Ankara’da hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Daha önce karaciğer ve böbrek nakli geçiren Taşıyan’ın mevcut sağlık geçmişi, doktorları zor bir kararın eşiğine getirdi. Edinilen bilgilere göre, sanatçıya anjiyo yapılıp yapılmaması konusunda tereddüt yaşandı ve bu nedenle doktorlar kurulu toplandı. Tedavi sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.