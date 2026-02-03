Melih Gökçek’e Danıştay’dan Kötü Haber: Dosya Yeniden Bakanlığa Gönderildi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında “imar değişikliği yaparak haksız menfaat sağlandığı” iddiasıyla mevcut belediye yönetiminin şikâyeti sonrasında İçişleri Bakanlığı, “şikâyetin işleme konulmaması” kararı almıştı. Danıştay 1. Dairesi, bakanlığın kararını inceledi ve kararın kaldırılmasına, dosyanın ön inceleme yapılmak üzere yeniden İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.
Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkan Melih Gökçek ve yöneticiler hakkında şikâyette bulunmuştu.
