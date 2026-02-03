onedio
Melih Gökçek’e Danıştay’dan Kötü Haber: Dosya Yeniden Bakanlığa Gönderildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2026 - 19:56

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında “imar değişikliği yaparak haksız menfaat sağlandığı” iddiasıyla mevcut belediye yönetiminin şikâyeti sonrasında İçişleri Bakanlığı, “şikâyetin işleme konulmaması” kararı almıştı. Danıştay 1. Dairesi, bakanlığın kararını inceledi ve kararın kaldırılmasına, dosyanın ön inceleme yapılmak üzere yeniden İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkan Melih Gökçek ve yöneticiler hakkında şikâyette bulunmuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin, imar planı değişiklikleriyle taşınmaz sahiplerine haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla yapılan şikâyet için İçişleri Bakanlığı “işleme konulmaması” kararı almıştı.

Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararı inceledi. Daire, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirtti. Kararda; imar planı değişikliklerinin kimlerin talebiyle yapıldığı, bu değişikliklere hangi belediye görevlilerinin katıldığı, plan değişikliklerinin yargı kararlarına ve mevzuata uygun olup olmadığı ile bu işlemler sonucunda taşınmaz sahiplerine bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığının araştırılması gerektiği ifade edildi.

Danıştay, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından verilen “şikâyetin işleme konulmamasına” ilişkin kararın kaldırılmasına, dosyanın ön inceleme yapılmak üzere yeniden İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
