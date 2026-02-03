Türkiye ile Suudi Arabistan Arasında 2 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşması İmzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suudi Arabistan ziyaretinde eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla kurulacak güneş enerjisi santralleri için anlaşma imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın ilk aşaması olarak Sivas ve Karaman’da toplam 2.000 MW gücündeki güneş santrali projelerinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Alparslan Bayraktar’ın paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın