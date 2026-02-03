onedio
Türkiye ile Suudi Arabistan Arasında 2 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşması İmzalandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
03.02.2026 - 21:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suudi Arabistan ziyaretinde eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla kurulacak güneş enerjisi santralleri için anlaşma imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın ilk aşaması olarak Sivas ve Karaman’da toplam 2.000 MW gücündeki güneş santrali projelerinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Suudi Arabistan ile yaklaşık değeri 2 milyar doları bulacak bir yatırım anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşma kapsamında ilk olarak Sivas ve Karaman’da tesisler inşa edilecek. Kilovatsaat başına Karaman’da yapılacak santralden 1,995 euro cent, Sivas’ta yapılacak santralden ise 2,3415 euro cent üzerinden 25 yıl boyunca elektrik alımı yapılacak. Güneş enerjisi santralleri, 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Bakan Alparslan Bayraktar’ın paylaşımı 👇

'Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi mevkidaşım Sayın Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma’ya imza attık.

Anlaşma kapsamında Türkiye’de toplamda 5.000 MW gücünde güneş ve rüzgâr santrallerinin Suudi Arabistan şirketleri tarafından inşa edilmesini hedefliyoruz. Bunun ilk aşaması olarak Sivas ve Karaman illerimizde toplam 2.000 MW gücündeki güneş santrali projelerinin hayata geçirilmesini kararlaştırdık.

Enerji sektörümüze yönelik doğrudan yabancı yatırımların en önemli örneklerinden biri olarak gördüğümüz bu yatırımların tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek. Uluslararası finans kuruluşları tarafından da kredi sağlanacak.

Kilovatsaat başına Karaman’da yapılacak santralden 1,995 euro cent, Sivas’ta yapılacak santralden ise 2,3415 euro cent üzerinden 25 yıl boyunca elektrik alımı yapılacak. Bu fiyatlar yapılacak santralleri, Türkiye’de inşa edilen yenilenebilir enerji santralleri arasında en düşük elektrik satış fiyatı ile ön plana çıkaracak. Ayrıca santraller %50 yerlilik oranı ile ülkemizin elektrik ekipman ve hizmet sektörlerine de önemli katkı sağlayacak.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla kurulacak güneş enerjisi santralleri 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye’nin yatırım ortamına ve Türkiye’nin enerji sektörüne duyulan güveni gösteren bu projeler Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2035 yılına kadar 120.000 MW güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşma hedefi yolunda atılmış en önemli adımlardan biri niteliğindedir. Milletimize hayırlı olsun.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
