Çin’den Dev Sevkiyat Başladı: Türkiye’de Otomobil Pazarında Yeni Dönem Başlıyor

Markanın merakla beklenen yeni nesil araçları OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’deki Wuhu Limanı’nda düzenlenen resmi bir törenle gemilere yüklenerek Türkiye rotasına girdi. Bu kritik sevkiyat, markanın Türkiye’deki faaliyetlerini bir üst seviyeye taşıyacağının en net göstergesi olarak kabul ediliyor.

Wuhu Limanı’nda gerçekleştirilen sevkiyat töreni, OMODA’nın Türkiye’deki lansman sürecinin de fitilini ateşledi. Modern tasarım hatları ve güncel teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken yeni modellerin yola çıkması, sadece yeni araçların gelişi anlamına gelmiyor; aynı zamanda markanın bölgedeki varlığını güçlendirme kararlılığını da simgeliyor. Araçların Türkiye’ye varışıyla birlikte, tüketiciye sunulacak seçeneklerin artması bekleniyor.

Bu yeni dönemde dikkat çeken en önemli detaylardan biri de markanın yönetim stratejisi oldu. OMODA, Türkiye’de halihazırda operasyonlarını sürdüren JAECOO ile el ele verecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, her iki marka da Türkiye pazarında 'çift markalı' (dual-brand) birleşik bir yapı altında temsil edilecek. Bu stratejiyle birlikte, hem OMODA’nın şık ve dinamik yapısı hem de JAECOO’nun pazardaki deneyimi aynı çatı altında birleşerek kullanıcılara sunulacak.

OMODA 7

Uzunluk 4660 mm, Genişlik 1875 mm, Yükseklik 1670 mm ve Aks Mesafesi 2720 m

1.6T + 7DCT, Maksimum Motor Gücü 108 kW (145 bg), Tork 275 Nm

0–100 km/s Hızlanma 10.4 sn

Karma Yakıt Tüketimi 7,3 L

Bagaj Hacmi 614 lt

OMODA 5

Uzunluk 4447 mm, Genişlik 1824 mm, Yükseklik 1588 mm ve Aks Mesafesi 2610 mm

Karma Yakıt Tüketimi 7 L

0–100 km/s Hızlanma 10,1 sn

Maksimum Net Güç 108 kW (145 bg), Tork 275 Nm

Bagaj Hacmi (Yüksek/Alçak Zemin/Koltuklar Katlı) 372 L/ 442 L/ 1149 L