Adıyaman Saat Kulesi 3 Yıldır Büyük Depremin Olduğu 04.17’yi Gösteriyor

Adıyaman Saat Kulesi 3 Yıldır Büyük Depremin Olduğu 04.17'yi Gösteriyor

Adıyaman
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2026 - 15:09

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en fazla etkilenen illerin başında Adıyaman geliyordu. Adıyaman’ın simgelerinden biri olan saat kulesi de 3 yıldır büyük depremin olduğu 04.17’yi gösteriyor.

6 Şubat 2023’te saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu.

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman'ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu.

Depremin meydana geldiği 04.17’de duran saat, depremin simgesi hâline geldi. Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı’ndaki saatlerin 04.17’de bırakılmasına karar verdi. Kulede dört farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı. Saat kulesinde depremin ilk iki yıl dönümünde anma etkinliği düzenlenmişti.

