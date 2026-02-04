Adıyaman Saat Kulesi 3 Yıldır Büyük Depremin Olduğu 04.17’yi Gösteriyor
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en fazla etkilenen illerin başında Adıyaman geliyordu. Adıyaman’ın simgelerinden biri olan saat kulesi de 3 yıldır büyük depremin olduğu 04.17’yi gösteriyor.
6 Şubat 2023’te saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu.
