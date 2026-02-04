onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi N'Golo Kante'nin Maliyeti Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi N'Golo Kante'nin Maliyeti Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2026 - 17:55

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Fransız yıldız Kante'yi dün gece renklerine bağladığını açıklamıştı. Konuyla ilgili en çok merak edilen detaylar ise maliyetiydi. 

Fenerbahçe bugün Kante'nin maliyetiyle ilgili de kamuoyuna açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

N'Golo Kante transferi çıkmaza girdiği an çözüldü.

N'Golo Kante transferi çıkmaza girdiği an çözüldü.

Fenerbahçe'nin Kante transferinde pazarlık halinde olduğu Al Ittihad'ın belgeleri zamanında yükleyememesi sebebiyle transfer çıkmaza girmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle sorun aşılmış ve transfer neticelenmişti.

Maliyeti de belli oldu.

Maliyeti de belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız yıldız için 14,4 milyon avro imza parasını ödeyeceğini KAP’a bildirdi. Kante’nin bu sezon sonuna kadar 5,5 milyon avro kazanacağı, sözleşmenin kalan süresinde ise sezon başına 11 milyon avro garanti ücret alacağı da açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın