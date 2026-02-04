Fenerbahçe’de Gece Yarısı Operasyonu: Transfer Dönemine Damga Vurdu! ‘İptal Oldu’ Denilen Transfer Gerçekleşti

Sarı lacivertliler, günlerdir Youssef En-Nesyri’nin Al-Ittihad'a gönderilmesine, takıma da N’Golo Kante’nin katılmasına uğraşıyordu. Kulüpten dün yapılan resmi açıklamaya göre bu transferler, Al-Ittihad kulübünün sisteme yanlış bilgiler girmesi sonrası iptal olmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetimi dün gece yaptığı peş peşe görüşmeler sonrasında bu transferleri bitirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Faslı forvet Youssef En-Nesyri ile Fransız orta saha N’Golo Kante’nin takasını resmiyete döktü. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yapılan bildirimle birlikte, her iki oyuncunun yeni kulüpleriyle olan süreci hukuki olarak tamamlandı.

Anlaşmanın detaylarına göre Fenerbahçe, golcü oyuncusu En-Nesyri’yi 15 milyon euro nakit bedel ve N’Golo Kante’nin bonservisi karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’a gönderdi. 2024 yılında büyük umutlarla Sevilla’dan transfer edilen 28 yaşındaki En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla çıktığı 78 karşılaşmada 38 gol atıp 8 de asist yaparak önemli bir skor katkısı sağlamıştı. Faslı oyuncunun ayrılığıyla birlikte Fenerbahçe, hem ciddi bir gelir elde etti hem de orta sahasına dünya çapında bir tecrübe kazandı.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan 34 yaşındaki N’Golo Kante, kariyeri boyunca dünyanın en iyi ön liberolarından biri olarak kabul edildi. Leicester City ve Chelsea formalarıyla kazandığı başarılarla tanınan tecrübeli futbolcunun, İstanbul ekibinden çift haneli milyon euro seviyesinde bir yıllık maaş alacağı öğrenildi. Kariyerinde 100 milyon euro piyasa değerlerini gören Fransız yıldız, bundan böyle sarı-lacivertli ekibin başarısı için ter dökecek.