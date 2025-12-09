onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndiriminden Mudo Home Ürünlerine 9 Aralık 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndiriminden Mudo Home Ürünlerine 9 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.12.2025 - 12:39

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 9 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Penti indiriminden Mudo Home ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 09.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Amazon’da bugün indirime giren Paşabahçe cam şişe, günlük hayatta elinizden düşürmeyeceğiniz türden bir ürün.

Hem sade hem şık tasarımıyla suyunuzu taze tutar, ister işte ister evde rahatça kullanabilirsiniz. Fiyatı düşmüşken sepete eklemelik tam bir favori adayı!

%23 indirimde

Linki burada

Tommy Hilfiger TJW Skate Sneaker, şehir hayatında rahatlık arayan ama tarzından da ödün vermek istemeyen kadınların favorisi.

Günlük kombinlere hem spor bir hava katıyor hem de markanın o ikonik şıklığını küçük detaylarla hissettiriyor.

Bugün %22 indirimde.

Linki burada

Seçili gıda sağlık ve ev bakım ürünlerinde 400 TL ve üzerine sepette %15 indirim!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Alpro ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatını kaçırma!

Alpro Şekersiz Badem İçeceği, günlük yaşamında daha hafif ve bitkisel bir alternatif arıyorsan gerçekten güzel bir seçenek. Şekersiz formülü sayesinde hem kahvede hem granolada hem de smoothie tariflerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Linki burada

Mudo Home ürünlerinde 2 al 1 öde yılbaşı fırsatları!

İçine sıcak çikolata, kahve ya da kış çayını koyduğun anda yeni yıl ruhunu hissettiren bu kupa, sevdiklerin için kolayca “tam isabet” bir hediye olabilir.

Linki burada

Yılbaşı temalı sticker’larda harika fırsatlar var! Sepette %30 indirimle bu sevimli çıkartmaları kolayca alışveriş sepetinize ekleyebilirsiniz.

Özellikle dekorasyon ve kişisel dokunuş eklemeyi sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Ürünler burada

Penti sütyenler tek fiyat fırsatıyla!

Penti Push Up Sütyen balensiz yapısı sayesinde gün boyu konfor sağlar, push-up kapları ise göğüslerini doğal şekilde toparlayıp daha dolgun gösterir. 

İndirimli fiyatı 599,00 TL.

Linki burada

Cat & Harley Davidson botlarda sepette %50 indirim fırsatlarını yakala!

Koyu kahverengi CAT Colorado erkek bot, günlük kullanımda rahatlığıyla öne çıkan bu model, klasik bağcıklı tasarımıyla hemen her kombine uyum sağlar ve uzun yıllar giyilebilecek kalitede olmasıyla da tam bir sezon kurtarıcısı.

Sepete özel fiyatı 2.874,50 TL

Linki burada

PAEN Basic Unisex Hoodie bugün %40 indirimli!

Üstelik bugüne özel bere hediyesiyle beraber geliyor! İndirimli fiyatı 899.40 TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Kumaşı ve kalıbı çok iyi, boyum 170 kilom 65 S beden aldım tam istediğim gibi oldu.

Havlu setlerinde %55'e varan indirimler!

Galya’nın 4’lü yüz havlusu seti, bordürlü tasarımıyla sade ama şık bir görünüm verirken, set olması sayesinde banyonuza uzun süre yetecek fiyat performans ürünü.

İndirimli fiyatı 999.90 TL.

Linki burada

Fırınlanmış Nohut Cipslerinde %15 İndirim!

Üstelik sepette 2 al 1 öde fırsatlarını da kaçırmayın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Erkek Bornoz modellerinde %25 indirim fırsatları!

Yumuşacık dokusu sayesinde duştan sonra sizi hızlıca sarıp sarmalıyor ve konforu hissettiriyor. Hem kaliteli hem kullanışlı bir bornoz arıyorsanız, bu model tam o “her gün keyifle kullanırım” dedirten seçeneklerden.

İndirimli fiyatı 1,162.50 TL.

Linki burada

Flormar’da Aralık ayına özel tüm ürünlerde 800 TL'ye 250 TL indirim!

Flormar Nemlendirici Parlak Ruj, sepette indirimli fiyatıyla 251,99 TL.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

