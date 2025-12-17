onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? 17 Aralık 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 17 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.12.2025 - 13:03

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 17 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Chakra indiriminden Penti ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 17.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da indirime giren Samsung Galaxy A17 5G, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla günlük kullanımda akıcı bir performans sunuyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Samsung Galaxy A17 5G, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla günlük kullanımda akıcı bir performans sunuyor.

Titreşimsiz 50 MP kamerasıyla net ve dengeli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor; 5G desteği sayesinde hızlı bağlantı isteyenler için de fiyat performans açısından dikkat çeken bir seçenek.

Linki burada

CAMPER Drift Trail erkek ayakkabı, konforlu yapısı ve modern tasarımıyla şu anda indirimde.

CAMPER Drift Trail erkek ayakkabı, konforlu yapısı ve modern tasarımıyla şu anda indirimde.

Günlük kullanımdan şehir yürüyüşlerine kadar rahatlık sunan bu modeli kaçırmamakta fayda var.

Bugün %23 indirimde.

Linki burada

OGX Biotin Kolajen Sülfatsız Şampuan

OGX Biotin Kolajen Sülfatsız Şampuan

Saçlarınızı nazikçe temizlerken güçlendirici biotin ve kolajen desteğiyle dolgunluk ve parlaklık kazandırıyor.  Sülfat içermemesi sayesinde daha yumuşak bir bakım deneyimi sunacak.

Bugün %11 indirimde.

Linki burada

Süpermarket ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatı!

Süpermarket ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatı!

Araba kokularından meyve sularına kadar evinizin eksiklerini bu fırsatla tamamlayabilirsiniz.

Linki burada

English Home ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatına ek 300 TL kupon fırsatını kaçırmayın!

English Home ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatına ek 300 TL kupon fırsatını kaçırmayın!

English Home Dorothy altın renk kare cam fotoğraf çerçevesi, 100x100 cm ölçüsü ve çiçek desenli zarif tasarımıyla yaşam alanlarına şık bir dokunuş katıyor.

Sepete özel fiyatı 240 TL.

Linki burada

Ev ve Yaşamda 1000 TL Harcamaya 300 TL İndirim Fırsatları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Chakra ev ve yaşam ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL indirim fırsatları!

Chakra ev ve yaşam ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL indirim fırsatları!

Chakra Çamaşır Kokusu Soft Linen, yumuşak ve ferah kokusuyla çamaşırlara uzun süre kalıcı bir temizlik hissi kazandırıyor.

Sepete özel fiyatı 949,50 TL.

Linki burada

Avantajlı Kış Paketi %42 İndirimli!

Avantajlı Kış Paketi %42 İndirimli!

Kış gelmişken bu unisex hoodie ve sweatshirt, rahatlığı ve sıcak tutan yapısıyla favoriniz olmaya aday.

İndirimli fiyatı 1,799.00 TL .Üstelik bere hediyeli!

Linki burada

ProPlan Kısırlaştırılmış Kedi Maması Paketlerinden 1'i Hediye!

ProPlan Kısırlaştırılmış Kedi Maması Paketlerinden 1'i Hediye!

Pro Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 10 Kg, bugün %32 indirim oranıyla fiyatı 3,700.00 TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Son kullanma tarihi oldukça ileri, taze ürün ve son derece korunaklı şekilde geldi. Teşekkür ediyorum

Seçili Ürünlerde %50'ye Varan İndirim Fırsatı!

Seçili Ürünlerde %50'ye Varan İndirim Fırsatı!

Laure siyah şort, iddialı kombinler yapmak isteyenler için şahane bir parça. Blazer ceketlerle tamamlayarak güçlü ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla 559.30 TL.

Linki burada

VOID Tüm Ürünlerde Geçerli %70'e Varan İndirim!

VOID Tüm Ürünlerde Geçerli %70'e Varan İndirim!

'onedio10' özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Penti külotlu çoraplarda 4 al 3 öde fırsatını kaçırma!

Penti külotlu çoraplarda 4 al 3 öde fırsatını kaçırma!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Zühre Ana ürünlerinde 2. ürün 1 TL fırsatı!

Zühre Ana ürünlerinde 2. ürün 1 TL fırsatı!

Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu, bromelain enzimi, L‑karnitin ve ananas özü ile hazırlanmış, lezzetli ve pratik bir takviye ürünü!

Linki burada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın