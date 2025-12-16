onedio
''Alya ve Cihan Kavuştu!'' Uzak Şehir 42. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.12.2025 - 17:22

Uzak Şehir” dizisinin 42. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı?  Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!

Bu içerik 16.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Alya’nın meşhur kabanlarına bir yenisi daha eklendi. Merve Çisko markasının bu kaşmir dokulu kabanı, bordo rengiyle Alya’ya gerçekten çok yakışmış; sahnedeki duruşunu daha da etkileyici kılmış.

WINEWOOD COAT burada

Bu kabanın benzerini ve daha uygun fiyatlısını sizin için bulduk!

Güzel Nare’nin de kısa kabanlar kombinlerinde olmazsa olmaz. Üzerindeki beyaz kaşe kaban Manuka markasından, içine giydiği triko hırka ise İpekyol markasına ait.

Şıklığı sade parçalarla yakalayan çok hoş bir kombin olmuş.

İpekyol Metal aksesuarlı triko hırka burada

Manuka Jacquelıne Kısa Kaşe Kaban Bej burada

Bu kışın modası pançolar! Alya’nın bu sahnede üzerine aldığı panço ise Yargıcı markasının. Hem sıcak tutan hem de sahneye şık bir hava katan bir parça olmuş.

Yargıcı Kareli Panço linki burada

Alya’nın bu kombininde Olcay marka salaş bir triko hırka kullanılmış. Altına kombinlediği İspanyol paça pantolon ise Oysho markasının. Siz de uzun hırkalarla İspanyol paça kombinleri yaparak aynı şık ve rahat havayı yakalayabilirsiniz.

Olcay Uzun Salaş Triko Hırka linki burada

Oysho Modal  ispanyol paça pantolon burada

Alya’nın bu sahnede giydiği elbiseyi merak edenler burada mı?

Bu şık elbise Beymen Club’dan!

Sizin için bu elbisenin benzerini ve daha uygun fiyatlısını bulduk!

