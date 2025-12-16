''Alya ve Cihan Kavuştu!'' Uzak Şehir 42. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
“Uzak Şehir” dizisinin 42. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!
Alya’nın meşhur kabanlarına bir yenisi daha eklendi. Merve Çisko markasının bu kaşmir dokulu kabanı, bordo rengiyle Alya’ya gerçekten çok yakışmış; sahnedeki duruşunu daha da etkileyici kılmış.
Güzel Nare’nin de kısa kabanlar kombinlerinde olmazsa olmaz. Üzerindeki beyaz kaşe kaban Manuka markasından, içine giydiği triko hırka ise İpekyol markasına ait.
Bu kışın modası pançolar! Alya’nın bu sahnede üzerine aldığı panço ise Yargıcı markasının. Hem sıcak tutan hem de sahneye şık bir hava katan bir parça olmuş.
Alya’nın bu kombininde Olcay marka salaş bir triko hırka kullanılmış. Altına kombinlediği İspanyol paça pantolon ise Oysho markasının. Siz de uzun hırkalarla İspanyol paça kombinleri yaparak aynı şık ve rahat havayı yakalayabilirsiniz.
Alya’nın bu sahnede giydiği elbiseyi merak edenler burada mı?
