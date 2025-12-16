onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Bioderma İndiriminden Camper Ürünlerine 16 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.12.2025 - 12:51

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 16 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Bioderma indiriminden Camper ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 16.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren English Home Urbann Katlanabilir Çamaşır Sepeti, düzeni sevenlerin favorisi!

Katlanabilir yapısı sayesinde kullanılmadığında neredeyse hiç yer kaplamıyor, hafif ama sağlam formu ile ev içinde rahatça taşınabiliyor.

Sepete özel fiyatı 559,99 TL.

Linki burada

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak Tefal Festive Manuel Rondo, pratik kullanımıyla gerçekten büyük kolaylık sağlıyor.

500 ml haznesiyle soğan, sarımsak, yeşillik ya da kuruyemişleri saniyeler içinde doğrayabilir, paslanmaz çelik bıçakları sayesinde her seferinde eşit ve düzgün sonuçlar elde edebilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 616,55 TL.

Linki burada

Şeker ilavesiz içeriğiyle gönül rahatlığıyla kaşıklayabileceğiniz Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması!

Gerçek fındık ve yoğun kakao tadını bir araya getirerek tatlı krizlerine daha dengeli bir alternatif sunuyor. 

Bugün %42 indirimiyle 667 TL.

Linki burada

Solo, Selpak, Uni Baby markalarında 500 TL'ye %20 indirimi kaçırmayın!

Sağlık, bakım ve temizlik ürünlerindeki eksiklerinizi uygun fiyata tamamlayabilirsiniz.

Ürünler burada

Evde sinema keyfini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için TCL 65Q6C tam anlamıyla güçlü bir seçenek.

65 inçlik geniş ekranı, 4K çözünürlük ve QD-Mini LED teknolojisi sayesinde hem gündüz hem gece inanılmaz canlı, net ve kontrastlı görüntüler sunuyor.

60.617TL yerine 52.899TL.

Linki burada

Lipton Tiryaki Harmanı 1000g

Çaydan vazgeçemeyenlerin favorilerinden biri olan Lipton Tiryaki Harmanı, yoğun aroması ve dengeli demiyle her bardakta aynı keyfi sunuyor.

Bugün %36 indirimde.

Linki burada

Şıklıkla konforu bir arada arayanlar için Camper Chasis Blucher erkek ayakkabı iyi bir seçenek!

Zamansız Blucher tasarımı sayesinde ister ofiste ister günlük kombinlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model.Bugün %44 indirimde.

Linki burada

Yılın son fırsatlarında Bioderma'da fiyatlar dipteyken bu fırsatı kaçırmayın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni yıl hediyesi ne alsam diye düşünenlere harika bir önerimiz var!

Soğuk havalarda battaniyeye dolanmak yerine rahatlığı üstünde taşımak isteyenler için Hugs & Gifts giyilebilir battaniye tam bir kurtarıcı. 

Bugün %43 indirimli.

Linki burada

Felicia Mamalarda %44 İndirim Fırsatı!

Üstelik sepette 2500TL ve  üzeri alışverişlerde 250TL indirim fırsatı.

Linki burada

d'Alba tüm ürünlerde%20 indirim fırsatı!

d’Alba White Truffle Vital Spray Serum 100 ml, gün içinde cildine hızlıca nem ve canlılık kazandırmak isteyenler için tam bir kurtarıcı.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Premium Bardak Setlerinde İndirimli Fiyatlar!

Elinize aldığınız anda ağırlığı ve kristal dokusuyla kalite hissini veren bu bardaklar, sunumunuzu adeta küçük bir ritüele dönüştürüyor. 

İndirimli fiyatı 1,899.05 TL.

Ürünler burada

1-7 yaş hızlı gelişim setlerinde 3 al 2 öde fırsatını kaçırmayın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kiperin ürünlerinde 3al 2 öde fırsatı devam ediyorken sepetinizi doldurun!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Penti tüm kategorilerde geçerli 1 alana 1 hediye fırsatı!

Penti’nin Ekru Pop-up Pointel Printed Sütyen modeli, zarif desenleri ve yumuşak yapısıyla günlük iç giyimde hem konforu hem feminenliği bir arada sunuyor.Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

