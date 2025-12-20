onedio
Çantadan Sweat’e Giyimde Günlük Şıklığı Garantileyen İndirimli Paen Ürünleri

etiket Çantadan Sweat’e Giyimde Günlük Şıklığı Garantileyen İndirimli Paen Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.12.2025 - 14:45

Günlük şıklığınızı garantilemek adına, indirimli Paen ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Çantadan sweatshirtlere, bereden t-shirtlere kadar birçok ürün, bu özel koleksiyonda yerini aldı.  İndirimli fiyatlarıyla da cebinizi düşünen Paen, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. 

Bu içerik 20.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

PAEN Premium Basic unisex hoodie, yumuşacık kumaşı ve rahat kalıbıyla gün boyu konfor sunarken stilinden de ödün vermiyor.

Ofiste, dışarıda ya da evde keyifle kullanabileceğin bu parça, sade tasarımı sayesinde her kombinle kolayca uyum sağlıyor.

Üstelik Hoodie Alışverişlerinde İstediğiniz Renk Bere Hediyesi!

Şu anda %40 indirimde ve tüm ürünlerde 'onedio20' koduyla %20 ek indirim fırsatı var!

Linki burada

Gardırobunun kurtarıcılarından biri olmaya aday!

PAEN Premium Unisex Sweatshirt, spor şıklığı ve gün boyu rahatlığı bir arada sunan zamansız bir parça.

Şu anda %40 indirimde ve tüm ürünlerde 'onedio20' koduyla %20 ek indirim fırsatı var!

İndirimli fiyatı sadece 959.20 TL.

Linki burada

PAEN Campus sırt çantası, hem kampüste koştururken hem de günlük şehir hayatında ihtiyaç duyduğun tüm eşyaları düzenli bir şekilde taşıman için geniş ve kullanışlı bir ürün.

Fonksiyonel bölmeleri sayesinde laptop, kitap ve günlük aksesuarlarını kolayca ayırabilir, konforlu askılarıyla gün boyu rahat bir kullanım deneyimi yaşayabilirsin.

Şu anda %60 indirimde ve tüm ürünlerde 'onedio20' koduyla %20 ek indirim fırsatı var!

Linki burada

PAEN Classic bel çantası, geniş iç hacmi sayesinde cep telefonu, cüzdan, anahtar ve diğer kişisel eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşıyabileceksiniz!

Günlük kullanımda pratiklik sunan bu model, hafif yapısı ve sade tasarımıyla hem şehir hayatında hem de hareketli günlerde konforlu ve şık bir tamamlayıcı olacak.

Şu anda %30 indirimde ve tüm ürünlerde 'onedio20' koduyla %20 ek indirim fırsatı var!

Linki burada

PAEN Traveler Bel Çantası, film ekipmanlarını ve fotoğraf makineni güvenle taşıyabileceğin fonksiyonel yapısıyla öne çıkıyor.

Uzun seyahatlerde ekstra alan ihtiyacı için katlanabilir sırt çantasıyla birlikte kullanıldığında pratik bir kapsül koleksiyon oluşturuyor.

Şu anda %20 indirimde ve tüm ürünlerde 'onedio20' koduyla %20 ek indirim fırsatı var!

Linki burada

PAEN Essential 3'lü T-shirt Paketi %50 indirimiyle kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!

%100 pamuk kumaşı, oversize kalıbı ve unisex tasarımıyla günlük kombinlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz, konforu ve stili bir arada sunan bir tişört.

Tüm ürünlerde 'onedio20' koduyla %20 ek indirim fırsatı var!

Linki burada

PAEN Basic Short, pamuk karışımlı hafif sweatshirt kumaşıyla gün boyu konfor sunan bir parça.

Günlük kombinlerde tişört ya da hoodie’lerle rahatlıkla tamamlayabileceğiniz, hem evde hem dışarıda keyifle kullanabileceğiniz bir şort.

Şu anda %30 indirimde ve tüm ürünlerde 'onedio20' koduyla %20 ek indirim fırsatı var!

Linki burada

PAEN örgü bere, soğuk günlerde hem sıcak tutan hem de stilinizi tamamlayan bir parça olarak bu kış favoriniz olmaya aday.

Yumuşak dokusu sayesinde gün boyu konfor sunarken, birbirinden güzel renk seçenekleriyle her kombine kolayca uyum sağlayacak.

Şu anda %20 indirimde ve tüm ürünlerde 'onedio20' koduyla %20 ek indirim fırsatı var!

Linki burada

Sweatshirtlerin içine rahatlıkla kombinleyebileceğiniz PAEN Basic unisex oversize tişört, sade tasarımı ve konforlu kalıbıyla günlük stilin vazgeçilmez parçalarından biri!

Oversize kesimi sayesinde gün boyu rahat bir kullanım sunarken, unisex yapısıyla her tarza kolayca uyum sağlar.

Şu anda %30 indirimde ve tüm ürünlerde 'onedio20' koduyla %20 ek indirim fırsatı var!

Linki burada

Keeper katlanabilir sırt çantası, suya dayanıklı kumaşı sayesinde günlük kullanımda ve seyahatlerde eşyalarınızı güvenle taşıyacak!

Özel kemik diş fermuarı dayanıklılığı artırırken, ayarlanabilir dokuma omuz askıları konforlu bir taşıma sunuyor.

Şu anda %20 indirimde ve tüm ürünlerde 'onedio20' koduyla %20 ek indirim fırsatı var!

Linki burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
