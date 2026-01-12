onedio
13 Ocak Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

13 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ocak Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sağlığına daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Dolaşım sistemin ve özellikle ayakların daha hassas olabilir. Yani, uzun süre hareketsiz kalmak sana pek iyi gelmeyebilir. Bu yüzden, kalkıp biraz hareket etmekte fayda var. Belki bir kahve molası, belki biraz esneme hareketleri... Kim bilir, belki de biraz dans etmek istersin, kimse seni durduramaz!

Ayaklarının rahat etmesi için rahat ayakkabılar tercih etmek de önemli. Topuklu ayakkabılar veya sıkı spor ayakkabıları yerine, ayaklarını sıkmayan, nefes alabilen ayakkabılar seçmeye ne dersin? Hem rahatlık, hem de stil bir arada olabilir! Ayrıca, kısa yürüyüşler de hem dolaşım sistemine hem de genel sağlığına iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

