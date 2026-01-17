onedio
18 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

17.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

18 Ocak Pazar günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın etkisi altındasın. Ve bu, duygularını daha derinlerde, kalbinin en ücra köşelerinde yaşamanı sağlıyor. İlişkilerinde belki de daha önce hiç tecrübe etmediğin bir uzaklık hissi oluşabilir. Bu, biraz korkutucu gelebilir, değil mi? Ama bu durumun geçici olduğunu unutma.

Geçmişe dair duygular, belki de unuttuğunu düşündüğün, sandığın kadar geride kalmamış anılar tekrar gündeme gelebilir. Bu anılar, belki de eski bir aşkı tekrar hatırlatabilir. 'Eyvah, eski aşka dönüş mü başlıyor?' diye düşünebilirsin. Yine de kalbini dinlemekten çekinme. Zira, eğer kalbini takip edersen, belki de yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için güçlü bir adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

