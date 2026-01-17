Sevgili Kova, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın etkisi altındasın. Ve bu, duygularını daha derinlerde, kalbinin en ücra köşelerinde yaşamanı sağlıyor. İlişkilerinde belki de daha önce hiç tecrübe etmediğin bir uzaklık hissi oluşabilir. Bu, biraz korkutucu gelebilir, değil mi? Ama bu durumun geçici olduğunu unutma.

Geçmişe dair duygular, belki de unuttuğunu düşündüğün, sandığın kadar geride kalmamış anılar tekrar gündeme gelebilir. Bu anılar, belki de eski bir aşkı tekrar hatırlatabilir. 'Eyvah, eski aşka dönüş mü başlıyor?' diye düşünebilirsin. Yine de kalbini dinlemekten çekinme. Zira, eğer kalbini takip edersen, belki de yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için güçlü bir adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…