Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olacak. Çünkü Venüs, burcuna hoş bir geçiş yapıyor. Bu, kalbinin yeniden alevlenmesi ve aşka dair tüm güzel duygularını yeniden keşfetmesi anlamına geliyor. Yeni bir aşk macerasına atılmak, beklenmedik bir aşk itirafı almak ya da sürpriz bir buluşma yaşamak gibi heyecan verici olaylar seni bekliyor. Bu, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı olabilir.

Eğer zaten bir partnerin varsa, ilişkin bugün daha da renklenebilir. Partnerinle arandaki bağın daha eğlenceli ve heyecan verici bir hal alacağı bu dönemde, birlikte geçireceğin zamanın keyfini çıkarmanı öneririz. Bugün aşkta kazanan sen olacaksın, zira Venüs seninle! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…