Sevgili Kova, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Venüs, burcunda parlıyor. Yani, tüm ışıkları üzerine çeviriyor. Bu durum sadece kariyerinde değil, özel hayatında da çekiciliğini artırıyor. Hafta sonu olmasına rağmen, çevrendeki herkesin dikkatini çekmeyi başarıyorsun. Tüm gözler üzerindeyken yeni başlangıçlar yapmak ise düşündüğünden daha kolay oluyor.

Zira, artık kendi yolunu çizmeye hazırsın! Fikirlerinle çevrendeki insanlara ilham veriyorsun, her adımda özgürleşiyor ve yaratıcı bir hamle ile iş dünyasının yıldızı olmaya hazırlanıyorsun. Kendi yolunu çizmek için risk alman gerektiğini ve sınırları aşmanın zamanı geldiğini de biliyorsun, değil mi? Yine de dikkatli ol, yapacağın iş aldığın riske değsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün burcuna geçişi kalbini yeniden canlandırıyor. Yeni bir aşka yelken açma, beklenmedik bir itiraf alma ya da sürpriz bir buluşma yaşama ihtimalin oldukça yüksek. Partnerinle arandaki ilişki daha eğlenceli ve heyecan verici bir hal alıyor. Bugün aşkta kazanan sen olacaksın. Kendini şanslı hissettiğine eminiz, çünkü kalbin heyecanla atıyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…