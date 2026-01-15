Sevgili Kova, bugün Ay'ın Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, perde arkasındaki hareketlilikler hız kazanıyor. Bugün belki de biraz daha sessiz ve içe dönük hissedeceksin. Ancak bu sayede, planlarını sessizce ve etkili bir şekilde yaparak rakiplerini geride bırakabilirsin. Gizli bir şekilde yürüttüğün bir çalışma ya da proje, sahneye çıkmaya hazır bir işe dönüşebilir. Belki de aklındaki fikri, yatırımcıya sunmak için en doğru gün bugündür!

Şimdi hızlı ve acele kararlar yerine, biraz beklemeyi tercih etmelisin. Adım adım ilerlemek senin için bir hayli önemli. Zira, perde akrasında belki de yıllardır emek verdiğin işlerin karşılığını almanın zamanı geldi. Başarıyı kucaklamak için emin adımlarla ilerle! Bu arada sadece teknoloji ve yaratıcı enerjilerden güç alma, bilgi birikimin ve iş tecrüben de sana yol gösterecektir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise duygularını bastırma eğiliminde olabilirsin. İçinde fırtınalar kopuyor olsa da bunları dışa vurmakta zorlanabilirsin. Özellikle partnerine karşı açık olmak senin için her zamankinden zor bir hal alabilir. Sorunlarını tek başına mı çözmeye çalışıyorsun? Belki de en büyük yanlış budur, ne dersin? Çünkü duygularını bastırmak ve kendini yalnızlaştırmak, ilişkine şans vermemek demek. Ona bir şans ver, yanında olmasına izin ver. Belki de yaralarını aşk saracak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…