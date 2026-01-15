Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz karmaşık duygular içinde olabilirsin. Kalbinde fırtınalar kopuyor, duyguların adeta bir kasırga gibi etrafını sarıyor. Ancak bu duygularını dışa vurmakta zorlanıyorsun, sanki bir duvar örmüşsün etrafına. Özellikle sevgilinle bu duygularını paylaşmak, ona açılmak bugün senin için zor bir hal alabilir.

Belki de bu duygusal labirentte tek başına yol bulmaya çalışıyorsun, belki de sorunlarını kendi içinde çözmeye çalışıyorsun. Ancak belki de bu, senin en büyük yanılgın. Çünkü duygularını bastırmak, onları içinde saklamak ve kendini yalnızlaştırmak, aslında aşka ve ilişkine bir şans vermemek anlamına geliyor. Ne dersin belki de aşk, yaralarını sarmak için en iyi ilaç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…