Sevgili Kova, bugünün enerjisi biraz dalgalı olabilir. Özellikle de planların veya romantik randevuların varsa... Mesela, kalbini açmaya hazır olduğun kişi belki de seninle aynı ciddiyette düşünmüyor olabilir. Bu durum, hayal kırıklığına uğramana ve incinmene neden olabilir. Ancak unutma ki aşkta her zaman risk vardır ve bu riskler, bazen hayal kırıklığına uğramanı gerektirebilir.

Fakat bu durum, kalbini kapatman anlamına gelmiyor. Aksine, bu durumda bile kalbini açık tutmaya devam et. Eğer bize soracak olursan, bugünü Merkür ve Venüs'ün ilham verici enerjileriyle geçirmeli. Hatta sosyalleşmeli, eğlenmeli ve hayatın tadını çıkarmalısın... Belki de aşk, tam da bu anlarda karşına çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…