23 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

23 Şubat Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk rüzgarları seni sürprizlere sürüklüyor! Partnerinle birlikte belki de hiç aklında olmayan ancak bir o kadar da heyecan verici bir plan yapabilirsin. Bu plan, belki de yurt dışına taşınmayı içerebilir, belki de yeni bir işe atılarak yaşam tarzını tamamen değiştirebilir. Bu yeni ve beklenmedik plan, aşk hayatına renk katacak ve belki de aşktan aldığın keyfi ikiye katlayacak.

Görünen o ki, senin için her şey bir hayli güzel olacak. Bu sürprizlerle dolu günün sonunda ise aşkın ne demek olduğunu yeniden keşfettiğini hissedebilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

