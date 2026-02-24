Sevgili Kova, bugün aşk hayatında önemli bir dönemeçtesin... İlişkinin sınırlarını belirlemek ve güveni tutkunun önüne koymak için en uygun zaman. Eğer karşındaki kişiden net bir duruş bekliyorsan, ilk adımı atmalı ve kendi kırmızı çizgilerini cesurca belirlemelisin. Bu, sana özgü olan sakin ve sarsılmaz, ancak bir o kadar da derin ve tutkulu tavrınla mümkün.

İlişkinin dinamiklerini kökünden değiştirecek olan bu adım, yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Güvenin tesis edildiği bu an, birbirinize duyduğunuz arzunun en sıcak haliyle ortaya çıkmasına sebep olacak. İşte o zaman, ilişkinde yeni bir telaş ve heyecan seni saracak. Bu, bir yandan heyecan verici, bir yandan da belirsizlik dolu bir dönem olabilir. Ancak unutma ki her şeyin başı güven ve açık bir iletişim. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…