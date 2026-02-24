onedio
25 Şubat Çarşamba Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
25 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Şubat Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün bağırsak floranına odaklanman gerekiyor. Geleceği düşünmekten, hayal kurmaktan ve plan yapmaktan, bugünkü fiziksel ihtiyaçlarını, ne yediğini ve nasıl sindirdiğini tamamen unutuyorsun; değil mi? Ancak unutma ki beden ve zihin dengesi sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.

Bu dönemde, bağırsaklarını rahatlatacak ve bedenini adeta topraklayacak beslenme pratiklerine yönelmen gerekiyor. Fermente gıdalar, bu noktada kurtarıcın olabilir. Yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalar, bağırsak floranı düzenleyerek, sindirim sistemini rahatlatır ve genel sağlık durumunu iyileştirir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
