Sevgili Kova, bugün aşk hayatında oldukça ilginç ve beklenmedik bir gelişme yaşayacaksın. Geçmişin tozlu sayfalarında saklı kalmış eski aşklar, belki de yeniden hayatına girmeye çalışacaklar. Ancak sen, bu eski aşkların cazibesine kapılmak yerine, onları kesin bir kararlılıkla reddedeceksin.

Bunun yerine, tamamen yabancı, gizemli ve aklını başınızdan alacak birine doğru bir çekim hissedeceksin. Bu kişi belki hiç tanımadığın biri olacak, belki hiç beklemediğin bir anda hayatına girecek. Ancak bu kişiye olan çekim duygun, onunla geçirdiğin her anı unutulmaz kılacak.

İsimlerin ya da ünvanların önemli olmadığı, zihinlerin ve bedenlerin sınırsız bir şekilde birleştiği o çarpıcı anlara hazır ol. Zira bu anlar, aşkın en saf ve en gerçek haliyle karşılaşacağın anlar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…