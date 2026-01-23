Sevgili Kova, bugün burcunda, Güneş ile Plüton'un kozmik bir dansa başlıyor. Bu gökyüzü buluşması, kariyerindeki iş birliği ve ortaklık konularını ön plana çıkarıyor. Artık kendi başına ilerlemek yerine, başkalarıyla birlikte daha büyük hedeflere koşmanın zamanı geldi. Güç paylaşımı, gündeminin en üst sırasına çıkıyor ve bu, senin için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Önümüzdeki dönemde kuracağın iş birlikleri, seni tamamen yeni bir insan haline getirebilir. Belki de hayatının bu yeni bölümünde, doğru partnerle bir araya geldiğinde, daha önce hiç düşünmediğin bir vizyon ortaya çıkabilir. Ancak unutma ki bu süreçte kontrolü tamamen bırakmak zorunda değilsin. Kendi sınırlarını belirlemek ve bunları net bir şekilde çizmek, hem senin hem de iş birliği yaptığın kişinin gücünü dengelemek için yeterli olacaktır. Bu dengeyi kur, ve hem kendi gücünle hem de karşı tarafın gücüyle geleceğini şekillendirmeye hazır ol. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…