Sevgili Kova, bugün senin için iş dünyasında bireyselliğin ışığını yakma günü! Kendi özgün ve benzersiz fikirlerinle parlayacağın bir gün olacak. Alışılmışın dışında, belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek çözümler üretme konusunda kendini özgür hissedebilirsin. Çünkü bugün, başkalarının beklentilerinden çok kendi doğrularınla hareket etmek seni daha rahat ve özgür hissettirecek.

Fakat burada dikkat etmen gereken bir nokta var. İş hayatında, farklı bakış açın ve alışılmışın dışındaki yaklaşımın ilk anda anlaşılmayabilir. Tabii bu durum seni asla geri çekmemeli. Aksine, bu özgün ve farklı yaklaşımın, seni daha da öne çıkarabilir. İş arkadaşların ve yöneticilerin, bu özgün ve farklı yaklaşımını ilerlemenin en iyi yolu olarak değerlendirecekler. Belki biraz zaman alacak ama anlaşıldığında, başarıyı geniş bir kitle ile paylaşmanın ve yeniye liderlik etmenin mutluluğunu yaşayacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…