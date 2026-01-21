Sevgili Kova, bugün aşk hayatına dair birkaç çıtırtıyı seninle paylaşmak istiyorum. Öncelikle, bağımsızlık duygusunun bugünlerde seni biraz daha fazla sarıp sarmaladığını hissediyoruz. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle olan bağın sınırlarını net bir şekilde çizmek ve kişisel alanına saygı beklemek, bugünlerde belki de en önemli önceliğin olacak. Birlikte olduğun kişiye, ihtiyaçlarını ve beklentilerini açıkça ifade etmekten çekinme. Unutma ki herkesin biraz nefes alacak alanı olmalı ve bu, ilişkinin sağlığı için de oldukça önemli.

Ama eğer henüz o özel kişiyi bulamadıysan, bugünlerde sıra dışı biri, belki de en beklenmedik bir anda ilgini çekebilir. Bu kişi, hayatına yeni bir heyecan ve renk katabilir. Kim bilir, belki de bu kişiyle tanışmak, sınırlarını biraz daha esnetmene ve belki de bağımsızlığını bir kenara bırakmana neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…