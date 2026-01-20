Sevgili Kova, bugün Güneş ve Merkür'ün burcunda birleşmesi, kalbine ve ruhuna bir ışık tutuyor. Artık dolambaçlı yollardan, karmaşık ifadelerden ve beklemekten yoruldun. Kendini olduğun gibi ifade etmenin zamanı geldi. İmalı sözler, belirsizlikler ve anlaşılmayı beklemek artık geride kaldı. Şimdi, her şeyin olduğu gibi, net ve gerçek olduğu bir döneme giriyorsun. Bu durum, ilişkinin geleceğini önemli ölçüde etkileyebilir. Aşkın bu yeni duruma nasıl uyum sağlayacağını merakla bekliyoruz.

Bekar bir Kova burcuysan, sana benzeyen ancak tamamen aynı olmayan birine ilgi duyabilirsin. Şimdi, kalbinin sesini dinlemek yerine mantığını dinlemenin daha doğru olacağı bir gün. Aşk, yerini anlaşılmaya bırakabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…