Sevgili Kova, bugün senin günün! Güneş ve Merkür’ün Kova burcunda bir araya gelerek seninle aynı frekansta titreştiği bu özel gün, zihinsel açıdan yılın en parlak günlerinden biri olma potansiyeli taşıyor. Sözlerin bugün her zamankinden daha net, daha etkileyici ve yönlendirici olacak. Belki de bugün aklından geçen bir fikir, gelecekte büyük bir projenin tohumu olacak.

Kariyer hayatında, kendini ifade etme biçiminin fark yaratacağı bir dönemdesin. Merkür Cazimi'nin etkisiyle, seni dinleyenlerin sayısı da artacak. Liderlik, danışmanlık ya da yönlendirme gerektiren konular öne çıkabilir. Artık kendini saklamamalısın... Zira, senin gibi biri ancak kendi sesini duyurduğunda gerçekten anlaşılır ve başarısına başarı katacağı bir hayat inşa eder!

Peki ya aş? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür’ün burcundaki kavuşumu, kendini olduğun gibi ifade etmeni sağlıyor. Dolaylı yollar, imalı sözler veya karşısındakinin seni anlaması için verilen süreler sona erdi... Şimdi her şey olduğu gibi dümdüz ve gerçek olacak! Bu da ilişkinin seyrini belirleyecek, bakalım aşkın buna uyum sağlayabilecek mi? Bekarsan, sana benzeyen ama aynı olmayan biri dikkatini çekebilir. Ancak kalbinin yerine beynini dinlemen gereken bugün, aşk değil anlaşılmak kalbini çalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…