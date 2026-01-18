Sevgili Kova, bu Pazartesi günü, zihninde adeta bir yıldız yağmuru gibi yeni fikirler parlıyor. Dün sezgisel olarak hissettiğin, belki de biraz puslu olan bir konu bugün kristal berraklığına kavuşuyor. İş hayatında, alışılmışın dışında, belki de kimsenin aklına gelmeyen bir bakış açısı sunuyorsun. Bu da seni kalabalığın içinde parlayan bir yıldız gibi öne çıkarıyor.

Tam da bu noktada, hiç kimsenin düşünmediği o sıra dışı çözüm senin aklına gelebilir. Tabii bu durumda herkesin dikkatini üzerine çekebilirsin. Alışılmışın dışına çıktığında, belki de beklenmedik bir şekilde destek göreceksin. Haftaya yenilikçi bir enerjiyle ve hızla başlıyorsun. İşte bu hızlı ve yenilikçi tempo seni kariyerinde bir yükseliş sürecine davet ediyor. Bizden söylemesi!

Peki ya aşk? Aşkta ise bekar Kova burçları için sürpriz bir karşılaşma kapıda. Hiç beklemediğin, belki de ilk bakışta dikkatini çekmeyen biri, ilginç ve farklı yanlarıyla kalbini çalabilir. Farklılıklar aranızda güçlü bir çekim yaratıyor, adeta bir manyetik alan gibi sizi birbirinize çekiyor olabilir. Bu beklenmedik tanışma seni epey meraklandırabilir... Rüzgarına kapıldığın aşk ise ruh eşin olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…