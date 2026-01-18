Sevgili Kova, bu haftanın ilk günü, aşk hayatında beklenmedik bir sürprizle başlıyor. Bekar olan Kova burçları, hayatlarının belki de en büyük sürprizini yaşayabilirler. Hayatına girecek bu yeni kişi, ilk bakışta belki de dikkatini çekmeyen, fakat ilginç ve farklı yanlarıyla kalbini çalmaya aday biri olacak.

Bu yeni kişiye karşı kalbinde oluşacak farklılıklar, aranızda adeta bir manyetik alan oluşturacak ve sizi birbirinize çekecek. Bu beklenmedik ve heyecan verici tanışma, içinde bulunduğun rutini bir anda değiştirebilir ve hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Bu yeni aşk rüzgarına kapılmak, belki de ruh eşini bulmana yardımcı olabilir. Hadi kendini ona bırak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…