Sevgili Kova, bugün senin için kariyer alanında bireyselliğin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Kendi özgün ve benzersiz yöntemlerini savunma isteği içinde olabilirsin. Alışılmışın dışında, belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek çözümler üretme konusunda kendini özgür hissedebilirsin. Tabii bu durumda, başkalarının beklentilerinden çok kendi doğrularınla hareket etmek daha rahat olmanı sağlayacaktır.

Tam da bu noktada dikkatli olmalısın. Zira iş hayatında, farklı bakış açın ve alışılmışın dışındaki yaklaşımın ilk anda anlaşılmayabilir. Ancak endişelenme, bu durum seni geri çekmek yerine daha da öne çıkaracak. İş arkadaşların ve yöneticilerin, bu özgün ve farklı yaklaşımını ilerlemenin en iyi yolu olarak değerlendirecek. Belki geç olacak ama anlaşıldığında başarıyı geniş bir kitle ile paylaşmanın ve yeniye liderlik etmenin mutluluğunu yaşayacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bağımsızlık ihtiyacının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki bağı net bir şekilde tanımlamak ve kişisel alanına saygı beklemek önceliğin haline gelecek. Ama eğer bekar isen sıra dışı biri, beklenmedik bir anda ilgini çekebilir. Bu kişi, belki de hayatına yeni bir heyecan ve renk katabilir... Kim bilir belki de sınırlarının esnemesi ve bağımsızlığın dahi bir kenara atılması söz konusu olabilir, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…