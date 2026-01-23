Sevgili Kova, bugün gökyüzünde etkili olan Güneş ile Plüton kavuşumu, hayatında önemli bir farkındalığı gündeme getirebilir. Bu enerji altında, kendini 'güvende hissetmek' ile 'iyi hissetmek' arasındaki ince çizgiyi daha net görmeye başlayabilirsin.

Birçok insanın düştüğü bir hata olan, alışkanlıklarını koruma uğruna bedeninin ihtiyaçlarını görmezden gelme durumuna sen de düşmüş olabilirsin. Belki de sürekli olarak aynı yemekleri yemekten, aynı spor rutinini uygulamaktan ya da aynı saatlerde uyumaktan vazgeçemiyorsun. Ancak bu durum, bedeninizin çeşitlilik ve değişiklik ihtiyacını göz ardı etmek anlamına geliyor olabilir.

Bu durumda, küçük bir düzen değişikliği yapmayı düşünmek, beklediğinden çok daha derin bir rahatlama yaratabilir. Belki de yeni bir spor dalını denemek, farklı bir yemek tarifi denemek ya da uyku düzenini biraz değiştirmek, bedeninin yeniden canlanmasını sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…