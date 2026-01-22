onedio
23 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
22.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ocak Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün enerji dolu Mars'ın burcuna geçiş yapıyor. Tam da bu durumda, bu yoğun enerji ile kendini bir an dağları devirirken, bir sonraki an ise tüm enerjini kaybetmiş halde bulabilirsin. Belki de bu yüzden bedenini tek bir tempoya zorlamaktan kaçınmalısın. 

Bedeninin doğal ritmini bulmak ve ona uyum sağlamak, bu dönemde senin için hayati önem taşıyor. Kendi ritmini bulduğunda, tüm bu enerji dalgalanmalarıyla başa çıkmakta zorlanmayacak, aksine bu durumu avantaja çevirebileceksin. Bunun için ise kendine zaman ayırmalı, bedenini dinlemeli ve onunla uyumlu hareket etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

