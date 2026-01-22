Sevgili Kova, bugün senin için oldukça hareketli ve enerjik bir gün olacak. Güneş'in altın ışıklarıyla uyanır uyanmaz, Mars'ın burcuna geçiş yapmasıyla birlikte iş hayatında kontrolü tamamen eline alabileceğini hissedeceksin. İşte bu sayede, haftanın son iş gününde enerjin tavan yapacak ve zorlu işlere bile liderlik etmekten hiç çekinmeyeceksin.

Görünen o ki bu durumda, cesur kararlar da alacaksın. Son derece yüksek bir motivasyon ile kariyerini şekillendirecek adımlar atmaktan da korkmayacaksın. Belki de iş değişikliğinin zamanı geldi, ne dersin?Üstelik bugün attığın her bir adım, uzun vadeli bir başlangıç olabilir ve bu durum, kariyerinde yeni bir serüvenin habercisi olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, tutkuyla özgürlük bir arada olacak. Tam da bu enerjiyi kullanarak ilişkideki dengeyi yeniden kurabilirsin. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konuyu partnerinle paylaşma veya birlikte yeni bir maceraya atılma zamanıdır. Birlikte sınırları aşmak aşkın en güzel halini yaşamanın yolu olabilir. Tabii eğer bekarsan, tutkulu bir yakınlaşmayla heyecanını artıran ama bağlılık olmayan bir flört senin için yeni olabilir. Ancak kendini özgür, güçlü ve iyi hissettirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…