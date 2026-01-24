onedio
25 Ocak Pazar Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
25 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ocak Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Güneş'in burcunda olduğu bu özel günde, enerjinin dalgalanmasını hissedebilirsin. Ancak bu durum, farkındalığını da artırıyor. Kendini daha bilinçli ve uyanık hissettiğin bu süreçte, bedeninin sınırlarını daha net algılayabileceksin.

Bugünün enerjisi, uykunu bölme ve zihinsel yükünü azaltma konularında sana bir fırsat sunuyor. Kendine biraz daha zaman ayırman ve kendi alanını genişletmen, fiziksel olarak daha hafif hissetmene yardımcı olacak. Unutma, bedenin ve zihnin birbiriyle bağlantılıdır ve birinin hafiflemesi diğerini de rahatlatır.

Bu süreçte, kendine biraz daha özen göstermeyi unutma. Kendi enerjini ve bedenini dinlemek, sana daha iyi hissetmen için gereken enerjiyi sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

