Sevgili Kova, bugün Güneş'in burcunda olduğu bu özel günde, enerjinin dalgalanmasını hissedebilirsin. Ancak bu durum, farkındalığını da artırıyor. Kendini daha bilinçli ve uyanık hissettiğin bu süreçte, bedeninin sınırlarını daha net algılayabileceksin.

Bugünün enerjisi, uykunu bölme ve zihinsel yükünü azaltma konularında sana bir fırsat sunuyor. Kendine biraz daha zaman ayırman ve kendi alanını genişletmen, fiziksel olarak daha hafif hissetmene yardımcı olacak. Unutma, bedenin ve zihnin birbiriyle bağlantılıdır ve birinin hafiflemesi diğerini de rahatlatır.

Bu süreçte, kendine biraz daha özen göstermeyi unutma. Kendi enerjini ve bedenini dinlemek, sana daha iyi hissetmen için gereken enerjiyi sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…