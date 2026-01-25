onedio
26 Ocak Pazartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu
26 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

26 Ocak Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında büyülü bir döneme adım atıyorsun. Kelimelerin gücünü küçümseme, çünkü onlar bugün senin en büyük silahın olacak. Evrenin mistik güçlerinden Neptün, Koç burcuna geçiş yaparak senin için ani bir çekime işaret ediyor. Bir mesaj, bir sohbet belki de her şeyi değiştirecek.

Hayatının belki de en büyük aşkı, birkaç kelimeyle başlayan bir sohbetin içinden doğabilir. Bu yeni yakınlaşma, var olan ilişki durumunu tamamen değiştirebilir. Ancak bir uyarıda bulunmak gerekir: Yasak bir aşkın heyecanına kapılıp, birkaç kelime ile başlayan bu yakınlaşmanın büyüsünde kaybolabilirsin. Bu durum, mevcut ilişkinin sonunu getirebilir.

Belki de bu, tam da istediğin şeydir. Belki de yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan arıyorsundur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

