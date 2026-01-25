Sevgili Kova, bugün aşk hayatında büyülü bir döneme adım atıyorsun. Kelimelerin gücünü küçümseme, çünkü onlar bugün senin en büyük silahın olacak. Evrenin mistik güçlerinden Neptün, Koç burcuna geçiş yaparak senin için ani bir çekime işaret ediyor. Bir mesaj, bir sohbet belki de her şeyi değiştirecek.

Hayatının belki de en büyük aşkı, birkaç kelimeyle başlayan bir sohbetin içinden doğabilir. Bu yeni yakınlaşma, var olan ilişki durumunu tamamen değiştirebilir. Ancak bir uyarıda bulunmak gerekir: Yasak bir aşkın heyecanına kapılıp, birkaç kelime ile başlayan bu yakınlaşmanın büyüsünde kaybolabilirsin. Bu durum, mevcut ilişkinin sonunu getirebilir.

Belki de bu, tam da istediğin şeydir. Belki de yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan arıyorsundur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…