Sevgili Kova, bugün Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte zihnindeki hızlanmayı hissedebilirsin. Hafta başında, iletişim trafiğin yoğunlaştığını, yazışmaların ve toplantıların arttığını fark edeceksin. Sözlerin ve ifade ettiğin düşüncelerin, etrafındakiler üzerinde oldukça etkili olacak.

Yani kariyer hayatında bugün, fikirlerinle ön plana çıkacaksın. Hızlı geçen ama aynı zamanda ilhamla dolu bir pazartesi seni bekliyor. İş yerindeki toplantılarda veya projelerde, fikirlerinle dikkat çekecek, hemen her kararı da sen yöneteceksin. Kendini gösterme ve yaratıcı zihninle kontrolü ele almanın tam zamanı. Hadi, göster kendini!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kelimelerin büyülü bir etkisi olacak. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, bir mesajla başlayan ani bir çekime işaret ediyor. Bir sohbetin içinden doğabilecek bir yakınlaşma, ilişki durumunu tamamen değiştirecek. Aman dikkat, yasak bir aşkın heyecanına kapılıp birkaç kelime ile başlayan yakınlaşmanın büyüsünde kaybolabilirsin. İşte bu da mevcut ilişkinin sonu olabilir. Tabii belki de zaten istediğin budur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…