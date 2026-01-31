Sevgili Kova, bugün Aslan burcunda gökyüzünü süsleyen Dolunay, ilişkiler ve ortaklıklar konusunda oldukça belirgin bir dönüm noktası oluşturuyor. İş dünyasında bir ortaklık belki de resmiyet kazanabilir ya da belki de bir iş birliği son bulabilir. Zira, yeni ayın ilk ışıklarıyla birlikte 'Nasıl bir iş birliği istiyorum?' sorusuna dürüstçe cevaplar verebilirsin.

Doğru iş ilişkileri ile güçlenmek, yanlış ortaklıklara son vererek özgürleşmek... İşte tam da ihtiyacın olan şey, değil mi? Bu sayede her şeyin yoluna gireceğini sen de hissediyor olmalısın. Dolunay, perde arkasındakilerle yüzleştikten sonra çizdiğin yolda başarılı olacağını da müjdeliyor. Yani, yeni kurduğun düzende ve ortaklıklarda sadece manevi değil, maddi kazançlar da elde edeceksin. Hem de düşündüğünden fazla!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise güçlü bir karşılaşma seni bekliyor. Geçmişten gelen bir yüz, kalbin ile aklını karşı karşıya getirebilir... Aslan burcundaki Dolunay, kalp sızısını yeniden su yüzüne çıkarabilir. Şimdi dikkatli olmalısın, aklınla mı hareket edeceksin; yoksa kalbinle mi? Bize soracak olursan, kalp unutur ama aklın unutmadıkları bu aşkın sana zarar vereceğinin kanıtı olabilir. Bu yüzden derinlere bakmalı, yaralarını hatırlamalısın belki de! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…