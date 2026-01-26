Sevgili Kova, bugün burcunda gerçekleşen Mars ile Plüton kavuşumu, hayatının en güçlü dönemlerinden birini yaşaman için kapıları ardına kadar açıyor. Kariyerinde devrim yaratacak bir adım atmak, belki de yıllardır aklının bir köşesinde yer edinen kendi işini kurma fikrini hayata geçirmek için gökyüzü sana tam destek veriyor. Kendini her zamankinden daha kararlı, hırslı ve durdurulamaz bir enerjinin kucağında bulacaksın.

Tam da bu noktada akademik başarıya odaklanabilirsin. Eski ve köhne kalıpları yıkıp yerine kendi özgün metodlar geliştirerek yenilikçi yaklaşımını eğitim hayatına taşımak isteyeceksin. Kendi işini kurmak için üzerine çalıştığın bu akademik süreç ve çalışma sana yol da gösterecektir. Başarına başarı katmak için her şeyi aynı anda yapmak isteyeceğin bu dönemin sonunda ise beklediğinden fazlasını alacaksın.

Peki ya aşk? Duygusal anlamda ise bugün gizli sırlar ve büyük itiraflar kapını çalabilir. İlişkinde partnerine bugüne kadar söyleyemediğin tutkularını veya korkularını açıklamak, aranızdaki bağı hiç olmadığı kadar sağlamlaştırabilir. Ama gerçekleri söylemeye ve sırları ifşa etmeye sahiden hazır mısın? Zira bu, ona sınırları aşması için fırsat vermek anlamına da gelebilir. Kendini açık etmek, kartlarını ortaya sermek için önce ona yeterince güvenmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…