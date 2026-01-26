Sevgili Kova, bugün senin için oldukça özel bir gün! Mars ve Plüton'ın burcunda birleşmesi, hayatının en parlak dönemlerinden birini yaşama fırsatını sunuyor. Bu kavuşum, kariyerinde tam anlamıyla bir devrim yaratma potansiyeli taşıyor. Belki de yıllardır aklının bir köşesinde yer edinen, belki de biraz cesaret gerektiren kendi işini kurma fikrini hayata geçirme zamanı geldi. Kendini her zamankinden daha kararlı, hırslı ve durdurulamaz bir enerjinin içinde bulacaksın.

Bu enerjiyle beraber, belki de akademik başarıya odaklanma zamanıdır. Eski ve köhne kalıpları yıkıp yerine kendi özgün metodlarını geliştireceksin. Yenilikçi ve özgün yaklaşımınla eğitim hayatını bir üst seviyeye taşıyacaksın. Kendi işini kurmak için üzerine çalıştığın bu akademik süreç ve çalışma, sana rehberlik edecektir. Bu dönemde, başarına başarı katmak için her şeyi aynı anda yapmak isteyeceksin ve sonunda beklediğinden çok daha fazlasını elde edeceksin.Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…