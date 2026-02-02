Sevgili Kova, bugün aşk hayatında güvenin önemli bir rol oynayacağı bir gün olacak. Belki de kalbinde taşıdığın o özel duyguları ifade etmek için doğru zamanı bekliyordun ve işte o gün bugün! Uzun zamandır gözüne kestirdiğin, her anında yanında olmasını hayal ettiğin o kişiye, kalbindeki aşkı itiraf etmeye ne dersin?

Özgürlüğün, bağımsızlığını ve belki de biraz da güvensizliklerin... Bunların hepsini bir kenara atma zamanı geldi. Aşkın güzelliğini görmezden gelmeyi bırak ve onun seni sarmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…