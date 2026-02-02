Sevgili Kova, bugün Merkür ve Jüpiter'in çarpıcı üçgeni, enerjilerini seninle paylaşıyor. Bu güçlü ikili, iş ve maddiyatla ilgili konularda sana cesaret veriyor, sınırlarını aşman için ilham kaynağı oluyor ve vizyonunu genişletmeye teşvik ediyor. Daha önce 'çok riskli' olduğunu düşünüp göz ardı ettiğin bir fikir, bugün farklı bir perspektiften bakarak, mantığının kabul edebileceği bir şekilde karşına çıkabilir. İş dünyasında, cebini dolduracak bir strateji, bir danışmanlık fırsatı ya da bir başvuru, bugün senin gündeminin en önemli maddesi olabilir.

Şubat'ın bu ilk günlerinde atacağın bu adım, ay boyunca huzur ve rahatlık getirecek bir etki oluşturabilir. Ayrıca, bugün başkalarının deneyimlerinden yararlanmanın da sana büyük fayda sağlayacağını belirtmeliyiz. Genellikle en parlak ve yaratıcı fikirler senin aklından çıksa da belki bir sohbet, belki bir tavsiye ya da belki de tesadüfen duyduğun bir bilgi, seni daha stratejik bir yolculuğa çıkarabilir. Özellikle mali planlama, maaş artışı görüşmeleri ya da ek gelir elde etme konularında şansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…